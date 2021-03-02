Рада усилила ответственность за ложные «минирования» - могут посадить на 8 лет

Верховная Рада усилила ответственность за заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан.

За соответствующий законопроект № 3911 о внесении изменений в ст. 259 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан во втором чтении и в целом проголосовали 286 народных депутатов.

Авторы законодательной инициативы предлагают установить дополнительное наказание в виде конфискации имущества за совершение преступления, предусмотренного ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан).

Предлагается также изложить в новой редакции ч. 2 ст. 259 и, в частности, ввести усиленную уголовную ответственность за заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, если объектами этого сообщения стали критично важные объекты инфраструктуры, здания или сооружения, которые обеспечивают деятельность органов государственной власти, а также учреждения здравоохранения или образования, или если оно привело к тяжким последствиям.

Законопроект предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества за такие действия.