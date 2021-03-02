Степанов заявил о высокой эффективности закупленной Украиной вакцины

Исследования подтвердили высокую эффективность вакцины AstraZeneca для лиц старше 70 лет, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«Хочу обратить внимание на последние исследования общественного здравоохранения Великобритании, которые обнаружили очень высокую, более 80%, эффективность вакцины AstraZeneca для предотвращения госпитализации у лиц старше 70 лет», — сказал он на брифинге во вторник, передает Интерфакс-Украина.
Степанов призвал украинцев не верить сообщениям «деятелей антивакцинальной вакханалии, которую устроили в нашей стране в течение двух месяцев».
Он напомнил, что в понедельник лично привился вакциной Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. При этом министр сообщил, что чувствует себя хорошо, какие-либо побочные эффекты от вакцинации у него отсутствуют.
«Serum Institute — крупнейшее предприятие мира по производству вакцин, которые поставляются в 141 страну. Все без исключения их вакцины преквалифифированы ВОЗ. Эта вакцина (Covishield — Ред.) — эффективна и может использоваться для защиты от COVID-19», — подчеркнул министр.
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