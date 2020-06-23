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Трамп обвинил Обаму в госизмене

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Болтон рассказал об отношении Трампа к лидерам стран-союзниц США

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Болтон рассказал об отношении Трампа к лидерам стран-союзниц США

Президент США Дональд Трамп среди лидеров стран-союзниц в разряд своих друзей относит британского и японского премьер-министров — Бориса Джонсона и Синдзо Абэ. В то же время ему не нравятся президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а к канцлеру Германии Ангеле Меркель глава Белого дома относится с большим уважением. Об этом говорится в поступившей во вторник в продажу книге бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

Как считает Болтон, «у Трампа наилучшие личные отношения среди мировых лидеров сложились с Абэ (приятели по гольфу и коллеги)». «Когда Джонсон стал премьером Великобритании, между ними установились такие же хорошие отношения, как и с Абэ», — продолжил экс-помощник. Трамп настолько обожает японского премьера, что «часто в разговорах упоминает о том, что отец Абэ был пилотом-камикадзе в годы Второй мировой войны», и что «Абэ — такой же несгибаемый», отмечается в книге.

По словам Болтона, «Трампу не нравятся ни Трюдо, ни Макрон, но он терпит их, обмениваясь на встречах колкостями и в открытую подшучивая над ними». На саммите лидеров стран — членов НАТО в 2017 году, как утверждает автор книги, Трамп обвинил Макрона в том, что тот «всегда сливает журналистам подробности их бесед».

Что касается Меркель, то, как указывает Болтон, мнение о ней Трампа отражает одновременно как уважение к Германии, так и раздражение по поводу политики, проводимой Берлином в области безопасности. «Трамп с большим уважением относится к Меркель, отмечая, что его отец был немцем», — говорится в мемуарах. На саммите НАТО в 2017 году глава Белого дома «расцеловал Меркель в обе щеки». Но Трамп при этом не скрывает, что ему не нравится, в частности, позиция ФРГ по энергетическим контрактам с Россией. «Очень печально, что Германия заключает такие крупные нефтегазовые сделки с Россией, — приводит Болтон слова президента США, произнесенные во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. — Мы должны что-то с этим сделать».

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Трамп накануне выхода книги в свет обвинил Болтона у себя в Twitter во лжи. Он также напомнил о решении судьи округа Колумбия, который признал, что бывший помощник президента обнародованием мемуаров «поставил под удар национальную безопасность США» и может в результате понести «административную (и потенциально уголовную) ответственность». Белый дом пытался заблокировать публикацию книги, заявляя, что Болтон нарушил взятые на себя обязательства не разглашать сведения, составляющие гостайну. Однако судья не стал этого делать, пояснив, что тысячи экземпляров мемуаров издатель уже успел распространить.

Ангела Меркель, Дональд Трамп, Синдзо Абэ, Джастин Трюдо, Борис Джонсон, Джон Болтон
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