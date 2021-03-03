Навальный рассказал о своих «развлечениях» в СИЗО

В соцсетях Алексея Навального появилось его письмо, из которого следует, что он находится в СИЗО во Владимирской области. Полный текст опубликован в его Instagram.

«Со мной все хорошо, здесь даже турник есть в прогулочном дворе. Писем я пока не получаю и о происходящем во внешнем мире знаю еще меньше, чем когда был в Москве», — рассказал Навальный. Далее в письме идет рассказ о том, как он проводит время в заключении. «В библиотеку тоже пока попасть не удалось, потому единственное развлечение — эксперименты в области высокой кулинарии, чему способствует то, что еда из тюремного ларька тоже пока недоступна. Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно. Сейчас у нас соревнование двух кухонь: стрит-фуд и молекулярной», — говорится в сообщении.

25 февраля Навального этапировали из московского СИЗО «Матросская Тишина» и доставили во Владимирскую область.

Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение после отравления. В России он стал фигурантом двух судебных процессов. Первый был связан с требованием властей заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Второй процесс шел по делу о клевете, возбужденному из-за комментария Навального к ролику RT с поддержкой поправок в Конституцию, в котором снялся ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

2 февраля суд согласился с требованием властей и отправил Навального в колонию. С учетом отбытого домашнего ареста оппозиционер пробудет в колонии общего режима 2,5 года. По делу о клевете Навального также признали виновным и назначили ему штраф.