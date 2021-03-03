Власти Франции рассчитывают вернуться к «нормальной жизни» к середине апреля

В правительстве Франции считают, что возвращение к «нормальной жизни» возможно не раньше середины апреля, сообщают французские СМИ.
«Впервые за последние месяцы возвращение к нормальной жизни начинает виднеться. Это горизонт в конце туннеля», — сказал представитель правительства Габриэль Атталь.
«Это не какой-то далекий и неопределенный горизонт. Это горизонт, который мы надеемся, будет с середины апреля», — добавил он.
Вместе с тем, он отметил, что Франции еще предстоят «сложные недели» пандемии.
Ранее на этой неделе глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что нынешние ограничения из-за коронавируса будут действовать как минимум еще от четырех до шести недель.
За время пандемии во Франции выявили свыше 3,7 млн случаев заражения COVID-19, 87 тыс. человек скончались.
В то же время, в соседней Италии власти пока что дают менее оптимистичные прогнозы. Больше всего итальянских врачей беспокоит продолжающееся распространение «британского» и других особо опасных штаммов COVID-19.
К примеру, советник властей Ломбардии по вопросам вакцинации Гуидо Бертолазо предупредил, что этой области в ближайшее время может быть вновь присвоен «красный» уровень опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Согласно его прогнозу, такая же участь может ожидать и другие итальянские области, за исключением острова Сардиния.
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