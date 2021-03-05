Дефицит песка может стать одной из главных проблем 21 века

Мировой «аппетит» к песку — одному из важнейших, но наименее ценимому сырью в мире, вряд ли утихнет в ближайшее время, однако, проблема заключается в том, что в мире наметился его дефицит. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на выступление климатологов во время вебинара, организованного аналитическим центром Chatham House.
По словам экспертов, это может стать величайшей проблемой 21 века.
Как пояснил климатолог из программы ООН по окружающей среде Паскаль Педуцци, паниковать не стоит, но нужно изменить восприятие песка.
«Мы никогда не думали, что у нас закончится песок, но где-то этот процесс начинается», — цитирует телеканал климатолога.
Он подчеркнул, что люди думают, будто песок везде. Однако, сейчас надо обратить внимание на то, что может произойти в следующие десятилетия, иначе возникнут перебои с поставками этого ресурса. Климатолог пояснил, что точно отследить его глобальное использование невозможно, только косвенно, оценив корреляцию между использованием песка и цемента.
Телеканал напомнил, что глобальные темпы использования этого ресурса утроились за последние два десятилетия в результате бурной урбанизации. Однако, несмотря на кажущуюся повсеместность, не любой песок подходит для строительства. Например, песчинки из пустыни слишком гладкие и круглые. В то же время, песок с морского дна, побережья или из карьеров и рек имеет более угловатую форму, что позволяет им хорошо сцепляются друг с другом.
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