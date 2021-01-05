Аналитики назвали главные мировые риски 2021 года

Консалтинговая компания Eurasia Group составила рейтинг из десяти рисков, с которыми мир столкнется в наступившем 2021 году. На первом месте в списке стоит «разделенная Америка» — ситуация, когда примерно половина населения США будет считать нелегитимным каждого нового президента.
По мнению экспертов, такая обстановка сложится в Соединенных Штатах с приходом к власти Джо Байдена. Она отразится на геополитической ситуации во всем мире и приведет к рецессии в этой сфере.
На втором месте в рейтинге Eurasia Group находится затяжная пандемия COVID-19. На фоне вакцинации, как пишут аналитики, произойдет еще большее расслоение общества на богатых и бедных. Это приведет к общественным беспорядкам во многих странах. Кроме того, последствиями пандемии станут сокращения рабочих, потеря доверия к власти, долговые кризисы у развивающихся стран.
Третьим по значимости риском компания называет борьбу против изменения климата, которая приведет к международной конкуренции.
В топ-10 Eurasia Group также включила следующие мировые риски:
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