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Аналитики назвали главные мировые риски 2021 года

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Аналитики назвали главные мировые риски 2021 года

Консалтинговая компания Eurasia Group составила рейтинг из десяти рисков, с которыми мир столкнется в наступившем 2021 году. На первом месте в списке стоит «разделенная Америка» — ситуация, когда примерно половина населения США будет считать нелегитимным каждого нового президента.

По мнению экспертов, такая обстановка сложится в Соединенных Штатах с приходом к власти Джо Байдена. Она отразится на геополитической ситуации во всем мире и приведет к рецессии в этой сфере.

На втором месте в рейтинге Eurasia Group находится затяжная пандемия COVID-19. На фоне вакцинации, как пишут аналитики, произойдет еще большее расслоение общества на богатых и бедных. Это приведет к общественным беспорядкам во многих странах. Кроме того, последствиями пандемии станут сокращения рабочих, потеря доверия к власти, долговые кризисы у развивающихся стран.

Третьим по значимости риском компания называет борьбу против изменения климата, которая приведет к международной конкуренции.

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В топ-10 Eurasia Group также включила следующие мировые риски:

  • Рост напряженности в отношениях между США и Китаем;
  • Сложности с передачей данных в международном формате;
  • Вероятность глобального конфликта в цифровом пространстве;
  • Проблемы турецкой экономики, которые могут привести к политическим последствиям;
  • Спад экономик стран Ближнего Востока из-за низкой цены на нефть;
  • Уход Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ;
  • Политический и социальный кризис в Латинской Америке из-за пандемии и выборов в некоторых странах.
будущее, прогноз
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