Лукашенко опроверг наличие в Беларуси диктатуры на примере велосипедов

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что заставил бы всех граждан передвигаться исключительно на велосипедах, если бы в стране существовала «настоящая диктатура». Об этом он заявил во время посещения мотовелозавода в Минске.

«Если бы у нас была настоящая диктатура, я бы вообще запретил по Минску ездить на автомобиле — только на велосипедах. Вот это было бы здорово. Но это невозможно», — отметил он.

Глава государства рассказал, что сам занимается на велотренажере каждый день, не менее трех-пяти минут, поскольку это полезно для сердца. Также с детства катается на велосипедах, когда позволяют погодные условия. Лукашенко добавил, что предпочитает велосипеды с карбоновыми рамами.

Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь — это демократическая страна, где «нереально» осуществлять «какую-то диктатуру». Белорусский лидер напомнил, что страна находится между «двумя демократическими блоками с запада и с востока». Тем не менее, подчеркнул он, порядок в его стране «всегда был и будет».

Экс-президент США Дональд Трамп после акций в Беларуси, которые проходили из-за несогласия протестующих с результатами выборов президента, заявлял, что в Беларуси «не слишком много» демократии.