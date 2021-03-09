В Черновцах, несмотря на «красную» зону, разрешили работу крупнейшего в регионе рынка

Во время акции протеста предпринимателей Калиновского рынка мэр Черновцов Роман Кличук заявил, что завтра самый крупный коммунальный рынок города возобновляет свою работу.

Об этом сообщает Укринформ.

«В четверг мы написали обращение к областной комиссии ТЭБ и ЧС с просьбой дать разъяснения в отношении принятого протокола карантина красной зоны. Ведь в пункте 9 решения госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС есть запрет на работу непродовольственных рынков, но не указано относительно работы рынков смешанного типа, каким является наш коммунальный Калиновский рынок. На самом деле, мы так и не дождались разъяснения и поэтому принимаем решение, что открываем рынок с завтрашнего дня», — сказал Роман Кличук.

Пикетчики с аплодисментами восприняли слова мэра города. В то же время он попросил людей не забывать, что коронавирус не отступает, поэтому стоит соблюдать все санитарно-эпидемиологических нормы.

Напомним, что с понедельника, 1 марта, в Черновицкой области начал действовать красный уровень эпидемической опасности.

Утром 9 марта несколько десятков предпринимателей Калиновского рынка собрались на акцию протеста возле Черновицкого горсовета. Люди требуют разрешить им работать в условиях карантина красной зоны.