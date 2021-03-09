В Черновцах, несмотря на «красную» зону, разрешили работу крупнейшего в регионе рынка

Во время акции протеста предпринимателей Калиновского рынка мэр Черновцов Роман Кличук заявил, что завтра самый крупный коммунальный рынок города возобновляет свою работу.
Об этом сообщает Укринформ.
«В четверг мы написали обращение к областной комиссии ТЭБ и ЧС с просьбой дать разъяснения в отношении принятого протокола карантина красной зоны. Ведь в пункте 9 решения госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС есть запрет на работу непродовольственных рынков, но не указано относительно работы рынков смешанного типа, каким является наш коммунальный Калиновский рынок. На самом деле, мы так и не дождались разъяснения и поэтому принимаем решение, что открываем рынок с завтрашнего дня», — сказал Роман Кличук.
Пикетчики с аплодисментами восприняли слова мэра города. В то же время он попросил людей не забывать, что коронавирус не отступает, поэтому стоит соблюдать все санитарно-эпидемиологических нормы.
Напомним, что с понедельника, 1 марта, в Черновицкой области начал действовать красный уровень эпидемической опасности.
Утром 9 марта несколько десятков предпринимателей Калиновского рынка собрались на акцию протеста возле Черновицкого горсовета. Люди требуют разрешить им работать в условиях карантина красной зоны.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016