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В Черновцах, несмотря на «красную» зону, разрешили работу крупнейшего в регионе рынка

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Во время акции протеста предпринимателей Калиновского рынка мэр Черновцов Роман Кличук заявил, что завтра самый крупный коммунальный рынок города возобновляет свою работу.

Об этом сообщает Укринформ.

«В четверг мы написали обращение к областной комиссии ТЭБ и ЧС с просьбой дать разъяснения в отношении принятого протокола карантина красной зоны. Ведь в пункте 9 решения госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС есть запрет на работу непродовольственных рынков, но не указано относительно работы рынков смешанного типа, каким является наш коммунальный Калиновский рынок. На самом деле, мы так и не дождались разъяснения и поэтому принимаем решение, что открываем рынок с завтрашнего дня», — сказал Роман Кличук.

Пикетчики с аплодисментами восприняли слова мэра города. В то же время он попросил людей не забывать, что коронавирус не отступает, поэтому стоит соблюдать все санитарно-эпидемиологических нормы.

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Напомним, что с понедельника, 1 марта, в Черновицкой области начал действовать красный уровень эпидемической опасности.

Утром 9 марта несколько десятков предпринимателей Калиновского рынка собрались на акцию протеста возле Черновицкого горсовета. Люди требуют разрешить им работать в условиях карантина красной зоны.

Черновцы, коронавирус
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