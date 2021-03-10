В Испании работают над внедрением паспорта вакцинации

Власти Испании работают над внедрением электронных паспортов вакцинации к 19 мая, сообщила министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото.
«В мае, как мы объявили, пройдет туристическая ярмарка Fitur, мы хотим, чтобы она стала возрождением туризма, речь идет о 19 мая, и в этот день мы могли бы начать применять цифровой сертификат», — заявила министр в интервью телеканалу Antena 3.
Она отметила, что власти работают над тем, чтобы создать «как можно скорее» паспорт, который позволит вакцинированным от коронавируса свободнее перемещаться.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса.
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