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Киевская область с 21 марта ужесточает карантин

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Киевская область с 21 марта ужесточает карантин

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом усиливается карантин в Киевской области. В частности, закрываются кафе, рестораны и ТРЦ.

Об этом на брифинге заявил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По его словам, с 21 на территории Киевской области запрещается:

  • перевозка пассажиров в автобусах, трамваях и троллейбусах в количестве более 50% мест для сидения;
  • проведение богослужений, если нельзя обеспечить не менее 10 квадратных метров на одного человека;
  • прием посетителей в кафе и ресторанах, кроме доставки и на вынос;
  • работа ТРЦ и детских развлекательных учреждений. Однако разрешается работать продуктовым магазинам, аптекам, зоомагазинам и цветочным магазинам. При этом должно быть не более 1 покупателя на 20 квадратных метров помещения;
  • работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;
  • работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта (без зрителей);
  • ограничена работа ресторанов в отелях;
  • работа непродовольственных рынков и ярмарок.

Кроме того, школьники после каникул будут учиться дистанционно. Детские сады и начальные школы продолжат работать.

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«В случае улучшения показателей в течение недели мы сможем вернуться к этому вопросу и сократить ограничения. Пока ситуация, к сожалению, критическая», — добавил Володин.

карантин, Киевская область
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