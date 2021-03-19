Киевская область с 21 марта ужесточает карантин

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом усиливается карантин в Киевской области. В частности, закрываются кафе, рестораны и ТРЦ.

Об этом на брифинге заявил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По его словам, с 21 на территории Киевской области запрещается:

перевозка пассажиров в автобусах, трамваях и троллейбусах в количестве более 50% мест для сидения;

проведение богослужений, если нельзя обеспечить не менее 10 квадратных метров на одного человека;

прием посетителей в кафе и ресторанах, кроме доставки и на вынос;

работа ТРЦ и детских развлекательных учреждений. Однако разрешается работать продуктовым магазинам, аптекам, зоомагазинам и цветочным магазинам. При этом должно быть не более 1 покупателя на 20 квадратных метров помещения;

работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;

работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта (без зрителей);

ограничена работа ресторанов в отелях;

работа непродовольственных рынков и ярмарок.

Кроме того, школьники после каникул будут учиться дистанционно. Детские сады и начальные школы продолжат работать.

«В случае улучшения показателей в течение недели мы сможем вернуться к этому вопросу и сократить ограничения. Пока ситуация, к сожалению, критическая», — добавил Володин.