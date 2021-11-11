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В Киевской области усилят ограничительные меры в транспорте

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В Киевской области усилят ограничительные меры в транспорте

Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании в среду приняла решение о усилении ограничительных мер в отношении областного общественного транспорта с 13 ноября, сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин.

«Мы понимаем, как важно жителям пристоличного региона иметь качественное транспортное сообщение, поэтому общественный транспорт в пределах области и в Киев продолжит курсировать по обычному графику. Но ездить в автобусах, маршрутках и электричках с этой субботы будут иметь право только пассажиры, которые будут иметь при себе один из документов», — написал Володин на своей странице в Facebook.

Среди этих документов Володин отметил «Covid»-сертификат, подтверждающий вакцинацию, отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки, справку о выздоровлении лица от коронавируса, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения «Дия».

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Глава ОГА отметил, что когда Киевщину только ввели в «красную» зону, работу транспорта не ограничивали, однако дальше оттягивать этот момент уже нет возможности.

карантин, Киевская область
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