Минсоцполитики пересмотрит размер прожиточного минимума

Министерство социальной политики Украины разработало дорожную карту для увеличения размера прожиточного минимума и приближения к реальной величине.

«Минсоцполитики в рамках оптимизации сферы применения прожиточного минимума, повышения его размера и размеров государственных социальных гарантий разработало ряд законопроектов, которые одобрены правительством и поданы в Верховную Раду Украины», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что данными документами предусмотрены: новая методология определения и применения прожиточного минимума исключительно для основных социальных гарантий (минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является для человека основным источником доходов); внедрение базовых величин для расчета социальных выплат (надбавок, повышений, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги, ежемесячных пособий); введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и базовой величины для административных сборов.

В Минсоцполитики подчеркивают, что при этом ни одна из социальных выплат, которые сегодня получают граждане, не будет уменьшена.

Таким образом предполагается обеспечить ускоренное увеличение размера прожиточного минимума для расчета социальных выплат, которые являются основным источником доходов: в 2022 году — на 14%; в 2023 году — на 15%; в 2024 году — на 25%.