«Газета.ру», «Лента.ру» и «Массандра»: Зеленский ввел санкции против российских компаний и граждан РФ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта о введении санкций сроком на три года против 81 российской компании и 26 граждан РФ. Об этом указано в указе № 109/2021.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры (санкции)».
Среди компаний, которые попали в санкционный список: издание «Газета.ру», «Россия сегодня», «Лента.ру», страховая компания «Росгосстрах», «Сибирская нефтегазовая компания», ряд компаний, которые работают в оккупированном Крыму — «Черноморнефтегаз», «Массандра».
Указано, что к компаниям будут действовать ограничения: блокировка активов; полное ограничение торговых операций; полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращения вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц.
Среди россиян в списке: заместители МВД РФ, руководитель службы контрразведки РФ, начальник Главного управления по вопросам миграции РФ, члены комитетов Совета Федерации РФ, академик Российской академии наук и другие.
Против них применят ограничения: блокировка активов; предотвращения вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества; отказ в предоставлении и отмене виз, применение других запретов въезда на территорию Украины.
Также Зеленский ввел в действие санкции против нескольких французских евродепутатов, которые ездили в оккупированный Крым — Вирджини Жорон, Жан-Лена Лакапель и Филиппа Оливье. Все они являются представителями крайне правой политической группы «Идентичность и демократия».
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