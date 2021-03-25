Медиков не будут увольнять за отказ от вакцинации

Медицинских работников не будут увольнять за отказ от вакцинации, сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на главу ведомства Максима Степанова.

Такую инициативу министр назвал абсурдом.

«Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболели COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация», — сказал он.

Министр добавил, что количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно.

Отметим, ранее депутат Верховной рады из фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин призвал увольнять медиков, которые отказываются от вакцинации от COVID-19.