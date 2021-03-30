Прибывшие в Польшу украинцы теперь будут находиться на карантине

С 30 марта все, кто прибывает в Польшу из-за пределов ЕС, включая Украину, должны будут отбывать обязательный карантин.

В то же время избежать карантина можно будет благодаря отрицательному тесту на COVID-19, выполненному уже по прибытии в Польшу, сообщает Укринформ со ссылкой на распоряжение правительства Польши, опубликованное в правительственном вестнике законов.

Для всех приезжих в Польшу из стран ЕС будет действовать правило избежания обязательного карантина в случае предоставления на границе отрицательного теста на коронавирус, выполненного в течение последних 48 часов перед пересечением границы.

До 29 марта лица, которые въезжали из Украины в Польшу, освобождались от обязательного карантина после предоставления справки на польском или английском языках об отрицательном результате теста, выполненного в Украине не позже 48 часов до пересечения границы.

С начала пандемии в Польше заразились более 2,2 млн человек, умерли почти 52 тыс.