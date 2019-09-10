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Билл Гейтс назвал два своих основных занятия в жизни

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Билл Гейтс назвал два своих основных занятия в жизни

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал чтение и жевание дужек очков основными занятиями в своей жизни. Об этом сообщает WSJ.

«Это главное, чем я занят в жизни. Я читаю и жую дужки очков», — заявил он в интервью изданию, взятом в преддверии выхода документального фильма «В голове у Билла: Расшифровывая Билла Гейтса». Режиссером киноленты стал обладатель премии «Оскар» Дэвис Гуггенхайм.

Мультимиллиардер отметил, что никто никогда не пытался поменять его имидж, например, убедить избавиться от веснушек или отучить качаться на стуле. По словам Гейтса, зрители фильма увидят, что он так и не избавился ни от одной из своих привычек.

Миллиардер также объяснил, почему не считает своей задачей вдохновлять других людей.

«Я не проповедник», — отметил он, добавив, что со временем «научился кое-чему относительно того, как выступать на публике и как формулировать пути решения проблем». Гейтс отметил, что основателю Apple Стиву Джобсу это умение всегда давалось более естественно. По словам миллиардера, Джобс мог заворожить аудиторию рассказом о компьютере NeXT (следующий проект Джобса после ухода из Apple в 1985 году), который на деле был не очень успешным изобретением.

«Я хотел бы обладать таким же волшебным даром, потому что имею дело с во многом более важными проектами и мне нужно убедиться, что их не будут игнорировать», — отметил мультимиллиардер.

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В июле Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI). В издании отметили, что миллиардер оставался бы самым богатым человеком в мире, если бы не благотворительная деятельность.

Документальный фильм о жизни Билла Гейтса выйдет в сентябре 2019 года на онлайн-платформе Netflix.

Билл Гейтс, чтение
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