Билл Гейтс назвал два своих основных занятия в жизни

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал чтение и жевание дужек очков основными занятиями в своей жизни. Об этом сообщает WSJ.
«Это главное, чем я занят в жизни. Я читаю и жую дужки очков», — заявил он в интервью изданию, взятом в преддверии выхода документального фильма «В голове у Билла: Расшифровывая Билла Гейтса». Режиссером киноленты стал обладатель премии «Оскар» Дэвис Гуггенхайм.
Мультимиллиардер отметил, что никто никогда не пытался поменять его имидж, например, убедить избавиться от веснушек или отучить качаться на стуле. По словам Гейтса, зрители фильма увидят, что он так и не избавился ни от одной из своих привычек.
Миллиардер также объяснил, почему не считает своей задачей вдохновлять других людей.
«Я не проповедник», — отметил он, добавив, что со временем «научился кое-чему относительно того, как выступать на публике и как формулировать пути решения проблем». Гейтс отметил, что основателю Apple Стиву Джобсу это умение всегда давалось более естественно. По словам миллиардера, Джобс мог заворожить аудиторию рассказом о компьютере NeXT (следующий проект Джобса после ухода из Apple в 1985 году), который на деле был не очень успешным изобретением.
«Я хотел бы обладать таким же волшебным даром, потому что имею дело с во многом более важными проектами и мне нужно убедиться, что их не будут игнорировать», — отметил мультимиллиардер.
В июле Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI). В издании отметили, что миллиардер оставался бы самым богатым человеком в мире, если бы не благотворительная деятельность.
Документальный фильм о жизни Билла Гейтса выйдет в сентябре 2019 года на онлайн-платформе Netflix.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016