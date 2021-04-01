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«Укрнафта» и «Укртатнафта» должны оплатить 99% из наложенного АМКУ штрафа 4,7 млрд грн

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«Укрнафта» и «Укртатнафта» должны оплатить 99% из наложенного АМКУ штрафа 4,7 млрд грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил на ПАО «Укрнафта» штраф 2 млрд 368,988 млн грн, а на ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) — 2 млрд 297,513 млн грн за антиконкурентные согласованные действия при установлении цен на нефтепродукты, сообщила глава ведомства Ольга Пищанская на своей странице в «Фейсбук».

Таким образом, на долю этих двух компаний, которые в отличие от множества других юрлиц «проекта авиас» имеют реальные активы, пришлось 99% от общей суммы штрафа (4,7 млрд грн).

Пищанская уточнила, что в перечень компаний, на которые наложены наибольшие штрафы, также входят «Фирма „Укртатнафтасервис“» (100%-ная «дочка» УТН) — 2,531 млн грн и три компании с уставным капиталом 1 тыс. грн — ООО «Хешт» (Кривой Рог) — 2,65 млн грн, ООО «Энсис» (Николаев) — 1,161 млн грн и ООО «Веранж» (Харьков) — 1,036 млн грн.

«Мы приложили колоссальные усилия, чтобы дойти до Верховного суда, завершить расследование и, наконец, принять решение. Готовы к любому развитию дальнейших событий, в частности к судебным обжалованиям. Борьба будет продолжаться, пока все осознают, что честно работать в Украине выгоднее, чем «по схемам», — отметила глава АМКУ.

Как сообщалось, «Укрнафта» и «Укртатнафта» уже заявили, что оспорят решение АМКУ.

АМКУ еще в конце 2016 года начал рассмотрение дела о возможном совершении сетями ряда АЗС нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий.

В 2018 году экс-глава комитета Юрий Терентьев жаловался на промедление с рассмотрением этого дела ответчиками через суды. В частности, оспаривалась законность действий комитета относительно сбора доказательств и этого расследования.

АМКУ 30 марта 2021 года наложил штраф на компании-операторов сети АЗС, входящие в группу «Приват» («проект Авиас»), на 4,7 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия при установлении цен на нефтепродукты.

В частности, штраф наложен на ООО «ПТФ «Авиас», ООО «Торговый дом «Авиас», ООО «Пром Гарант Плюс», ООО «Альянс эволюшн», ПАО «Укртатнафта» и 169 операторов АЗС (в том числе ПАО «Укрнафта»).

Как уточнил АМКУ, в рамках начатого в 2016 году дела установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и по топливным картам «Авиас». В этом проекте принимают участие около 1625 автозаправочных станций, которые работают под разными брендами во всех регионах Украины, занимая 25%-ную долю от всех АЗС страны.

Комитет определил, что «проект Авиас» является организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценовой и торговой поведения участников.

В частности, во всей сети продавался бензин и дизтопливо Keropur®ENERGY, единовременно устанавливались одинаковые цены вне зависимости от бренда АЗС и региона, а также существовал «центр», в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в городе Днепр, в котором осуществляли детальное планирование и координацию действий сети.

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Кроме того, АМКУ обнаружил значительное количество типовых, в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС и материальной помощи, а также установил, что физические лица, которые занимали должности директора, учредителя, подписанта, бухгалтера, менеджера и т.д., часто меняли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта.

По состоянию на 2021 год «Авиас» на своем сайте указывает, что в его партнерскую сеть входит 1,542 тыс. станций. Станции партнерской сети работают под брендами «Авиас», «Укрнафта», ANP, ZNP, Sentosa Oil, «Юкон», Rubix.

АМКУ, Укрнафта, Укртатнафта
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