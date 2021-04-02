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Киев собирается выдать около 400 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте во время карантина

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Киев собирается выдать около 400 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте во время карантина

Власти Киева планируют, как и в 2020 году, выдать около 400 тыс. спецпропусков в общественный транспорт в период карантина, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

«Воспользоваться общественным транспортом из 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска. Подчеркиваю, спецпропуск — это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой спецпропуск и документ об удостоверении личности. Напомню, такие пропуски получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города. Это — медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные», — рассказал Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

Он уточнил, что количество подвижного состава наземного общественного транспорта и его маршрутов сокращаться не будет. Всего на маршрутах столицы курсируют 1130 единиц общественного транспорта. Они работают с наполнением 50% от технической характеристики транспортного средства.

«Метрополитен в период ограничений тоже будет работать по обычному графику. То есть станции будут открывать и закрывать в то же время, как и всегда. Количество поездов на линиях не будут сокращать. Проезд в метро тоже будет только по спецпропускам», — добавил Кличко.

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Он напомнил, что порядок получения спецпропусков обнародован на сайте Киевской городской государственной администрации.

Киев, карантин
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Пятница, 2 апреля 2021
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