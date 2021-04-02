В Украине 1,8 миллиона пенсионеров получают менее 2000 гривен

Пенсионные выплаты, составляющие менее 2 тысяч гривен, получают 1,8 миллиона пенсионеров.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире Общественного радио, который транслировался на странице Министерства социальной политики в Фейсбуке.

«1,8 миллиона, но когда мы пришли в 2020 году, это было 4,2 миллиона человек, получавших пенсии до 2 тысяч гривен. Поэтому мы немного более половины людей перевели за эту позорную черту. И далее это делаем. Вы говорите: если посмотреть на закон, то минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Это 1769 гривен. А мы его платим только тем, где нет стажа. Нет стажа у человека, но есть право — мы платим эту сумму, но ее индексируем два раза в год — в июле и в декабре. Не намного, по возможностям, но это делаем. Но там, где есть полный страховой стаж у человека, мы не платим 1769 грн, в этом году мы платим 2200 грн, для 65-летних — это 2400 грн. То есть каждая возрастная группа имеет свою минимальную пенсионную выплату. Люди, которым за 80, — это 2600 грн. То есть мы градируем людей по возрасту, по возможностям, для того чтобы не платить 1769, а платить больше», — отметила Лазебная.

Также она заверила, что в Украине индексируются все пенсии.

«Есть исключения для отдельных категорий по закону, но мы эти исключения исправили в законопроекте, чтобы индексация пенсий была по унифицированным одним правилам для всех пенсионеров. Но нет такого, что минимальные индексируются, а максимальные нет. Кстати, у нас нет пенсии больше, чем 17 тыс. 690 грн», — добавила министр соцполитики.

Согласно информации Пенсионного фонда по состоянию на 1 января 2021 года в Украине зарегистрировано 11,1 млн пенсионеров, из которых 2,7 млн — работающие.