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В Украине опять растет число зараженных коронавирусом: 13 276 новых случаев

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В Украине опять растет число зараженных коронавирусом: 13 276 новых случаев

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 13 276 человек. Больше всего новых случаев в Одесской, Львовской областях и в Киеве.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Вчера госпитализировали 2545 человек; умерли 430 человек и 10 240 человек выздоровели.

Напомним, что 5 апоеля заболели 10 179 человек. Днем ранее, 4 апреля, было зафиксировано 13 738 новых случаев инфицирования COVID-19, 3 апреля зафиксировали рекорд количества заболевших – 20 341 новый случай инфицирования COVID-19, 2 апреля было зафиксировано 19 893 новых случаев инфицирования COVID-19.

Вчера за сутки сделали 91 978 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР - 41 512, методом ИФА - 21 279, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29187).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1436), г. Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

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За все время пандемии в Украине обнаружили 1 769 164 случаев коронавируса; выздоровели 1 362 379 человек и более 35 тысяч человек умерли.

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