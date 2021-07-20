В РФ уверяют, что выдача паспортов жителям Донбасса не означает намерений сделать регион частью России

Решение об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донбасса было принято Москвой как гуманитарная мера и не может рассматриваться как инструмент последующего включения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России. Об этом заявил замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому ежеквартальному внешнеполитическому журналу Politique Internationale, опубликованном во вторник на сайте российского посольства во Франции.
К настоящему времени порядка 470 тыс. жителей Донбасса получили российские паспорта, сообщил он. «Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в своих гражданских правах», — отметил Козак. Он заверил, что это решение «не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения ДНР и ЛНР в состав России».
Как только ситуация на Донбассе будет урегулирована, исчезнет необходимость и в этом решении, отметил Козак. «Общий порядок предоставления гражданства будет восстановлен», — подчеркнул он, добавив, что действия Москвы якобы ни в чем не противоречат существующим международно-правовым нормам и практике других государств.
«За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 годы гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тыс. граждан Украины», — заявил замглавы администрации президента РФ.
В целом же общая численность граждан Украины, находящихся в России и поставленных на миграционный учет в период 2019-2020 гг., составила, по его словам, около 2,5 млн человек.
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