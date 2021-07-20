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В Кремле заявили, что «вопрос Крыма» закрыт и не мешает отношениям с Украиной

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В Кремле заявили, что «вопрос Крыма» закрыт и не мешает отношениям с Украиной

«Вхождение Крыма в состав РФ» — свершившийся факт, который не должен мешать выстраиванию добрососедских отношений России с приграничными странами. Такое мнение выразил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому ежеквартальному внешнеполитическому журналу Politique Internationale, опубликованному во вторник на сайте российского посольства во Франции.

«На мой взгляд, обсуждение крымского вопроса сегодня неуместно, — сказал он. — Вхождение Крыма в состав России — состоявшееся событие, совершившийся исторический факт. Как отметил 15 лет назад один из руководителей Европейской комиссии во время дискуссии относительно будущего Косова, сегодня этот вопрос необходимо рассматривать с позиций „историзма“. Несмотря на то, что крымской истории всего семь лет, сегодня никто не может даже представить, как повернуть эту историю вспять, и сейчас решение о вхождении в состав России поддерживают более 90% жителей Крыма».

Козак также предложил не увязывать вопрос Крыма с проблемой урегулирования конфликта на Донбассе, поскольку «взаимоувязка крымского и донбасского кейсов содержит риски увязнуть в политических дискуссиях на долгие годы».

При этом он заявил, что Москва заинтересована в налаживании сотрудничества со всеми соседними государствами. «Что касается урегулирования наших отношений с Украиной и странами Запада — мы заинтересованы в таком урегулировании, прежде всего в выстраивании добрососедских отношений со всеми приграничными странами, — сказал он. — Многие проблемы лечит время. Чем скорее мы перевернем эту страницу в наших отношениях, тем быстрее наши взоры обратятся к совместному сосуществованию в будущем. Извините за банальность, мы обречены быть рядом и вместе, несмотря на наши различия».

По словам Козака, жители России и Украины заинтересованы в том, чтобы жить в мире и согласии, и задача властей двух стран в том, чтобы устранять искусственные преграды между народами.

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Козак считает, что у народов двух стран «общие многовековая история, культура, происходящие из общей религии нравственные ценности, десятки, а может быть и сотни миллионов кровных связей». «Это все то, ради чего на государственном уровне могут и должны быть найдены компромиссы с тем, чтобы были устранены искусственные барьеры, разделяющие людей», — уверен Козак. Со временем и «крымский вопрос» перестанет вызывать страсти, считает он.

«В конце концов, жить в мире на одном пространстве без границ — это естественное стремление почти 200 млн людей населяющих Украину и РФ, которые в силу зигзагов истории оказались буквально в разделенной семье. Мудрость и ответственность государственной власти, которая создана этими людьми, состоит в том, чтобы искать, находить и расширять зоны согласия, устранять причины государственных, подчеркиваю, государственных разногласий с тем, чтобы удовлетворить это естественное стремление людей. Но поверьте мне, что даже сегодня точек позитивного соприкосновения и общих интересов гораздо больше, чем причин разлада», — уверен замглавы администрации президента РФ.

Крым, Дмитрий Козак
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