Зеленский переназначил заместителя главы КСУ членом Венецианской комиссии

Президент Украины Владимир Зеленский переназначил заместителя главы Конституционного суда Сергея Головатого членом Венецианской комиссии, сообщила пресс-служба президента.

Соответствующий указ № 166 размещен на сайте президента.

«Назначить Головатого Сергея Петровича — заместителя главы Конституционного Суда Украины — членом Европейской Комиссии „За демократию через право“ (Венецианская Комиссия), по согласию», — говорится в тексте указа.

Ранее Зеленский указом № 165 уволил Головатого от исполнения обязанностей члена Европейской Комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) в связи с истечением срока полномочий.