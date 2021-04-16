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В РФ уже неделю выявляют менее 9 тыс. заболевших COVID-19

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В РФ уже неделю выявляют менее 9 тыс. заболевших COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 8995 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил местный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 0,57% больше, чем выявили накануне (8944). Число заболевших в этой старне седьмой день подряд не превышает 9 тыс. Общее число случаев достигло 4 684 148.

За сутки умерли 397 заболевших —на одного человека меньше, чем накануне. Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 104 795.

Сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что число привившихся от коронавируса россиян превысило 8 млн.

В мире коронавирус за все время пандемии обнаружили более чем у 138,8 млн человек, умерли почти 3 млн заболевших, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Россия занимает пятое место по общему числу случаев после США (31,4 млн), Индии (14 млн), Бразилии (почти 13,7 млн) и Франции (5,2 млн).

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Суточный прирост числа заболевших в России заметно снизился по сравнению с пиковыми зимними значениями, тогда количество новых заражений в сутки почти достигало 30 тыс.

Россия, коронавирус
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