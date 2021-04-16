В Минздраве заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране

Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизировалась «почти по всей стране». В этом помог действующий адаптивный карантин, при котором ограничения вводятся в зависимости от ситуации в каждом отельном регионе, заявил в пятницу в парламенте министр здравоохранения Максим Степанов.

«Благодаря адаптивному карантину, который много и безапелляционно критиковали, нам удалось стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом почти по всей стране. Мы в который раз избежали общенационального локдауна и сохранили баланс между экономикой и карантинными ограничениями», — заверил он.

Степанов уточнил, что два региона страны — Закарпатскую и Ивано-Франковскую области — удалось «вывести из „красного“ уровня эпидемической опасности», еще ряд регионов «демонстрирует стабилизацию ситуации и стойкую тенденцию к уменьшению уровня госпитализаций». В то же время, признал он, напряженной остается обстановка в столице, а также в Киевской, Львовской, Одесской и Хмельницкой областях.

В пятницу утром Степанов сообщил, что за прошедшие сутки в стране выявлено 17 479 новых случаев коронавируса, 4 348 человек госпитализированы, 12 054 выздоровели, 438 скончались от осложнений. Больше всего инфицированных зафиксировано в Киеве — 1 609 человек, в Харьковской области — 1 377, в Львовской — 1 365, в Днепропетровской — 1 332 и в Одесской — 1 315.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса за время пандемии на Украине достигло 1 921 244, выздоровели 1 465 820 человек, скончались от осложнений — 39 096.

Во вторник Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны пандемии.