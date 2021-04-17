Умер писатель и общественный деятель Владимир Яворивский

На 79-м году жизни скончался украинский писатель, политический и общественный деятель Владимир Яворивский, сообщил писатель Василий Шкляр.

«Завершил земной путь выдающийся украинец Владимир Яворивский. Писатель, Шевченковский лауреат, который в пору становления нашей независимости своим словом зажигал сердца миллионов», — написал Шкляр в Фейсбуке в субботу.

Ему о смерти Яворивского сообщила дочь покойного Леся.

Яворивский в 1964 году окончил Одесский госуниверситет имени И.Мечникова, работал в СМИ. Член Союза писателей Украины с 1971 года. В 2001-2011 гг. — председатель Национального союза писателей Украины.

Яворивский — один из главных основателей Народного Руха Украины, в 1989 году возглавлял его оргкомитет по проведению учредительного съезда. В 1989-1991 годах — народный депутат СССР от Киева, член Межрегиональной депутатской группы Сахарова.

Народный депутат Украины I, II и IV-VII созывов.

В 1996-1999 гг. — председатель комитета Национальной премии Украины им. Т.Шевченко.