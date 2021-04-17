США могут ужесточить санкции против долговых обязательств России

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность расширения санкций в отношении долговых ценных бумаг России таким образом, чтобы они распространялись на вторичный рынок. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, в Белом доме продолжают изучать влияние введенного в минувший четверг нового пакета рестрикций в отношении РФ. Администрация Байдена при этом готовится ужесточить эти ограничения в случае, если российские власти не прекратят хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США, сообщает Bloomberg.

В качестве одной из возможных мер источники агентства называют расширение санкций в отношении российских долговых обязательств таким образом, чтобы запретить американским компаниям покупать их не только на первичном. но и на вторичном рынке.

Напомним, что США в четверг ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии.

Россия на следующий день после введения новых санкций США объявила о своих ответных мерах: из страны высылают 10 американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране, кроме того, Москва вводит персональные санкции против чиновников из администрации, как бывших, так и действующих, и рекомендует американскому послу уехать в Вашингтон на консультации.