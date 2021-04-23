Путин не будет обсуждать с Зеленским тему Крыма

Темой разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут быть двусторонние отношения, в вопросе Крыма обсуждать нечего, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы как Крым не существует, поэтому там нечего обсуждать», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какие темы, касающиеся двусторонних отношений, готов обсуждать российский президент с украинским коллегой, готов ли обсуждать Крым.
Ранее Зеленский в видеообращении предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
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