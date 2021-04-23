Россия высылает пятерых сотрудников посольства Польши

Министерство иностранных дел РФ объявило пятерых сотрудников польского посольства persona non grata, они должны покинуть Россию до конца дня 15 мая, следует из заявления, опубликованного ведомством в пятницу.

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский 23 апреля был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест по поводу «необоснованного объявления» троих сотрудников посольства РФ в Польше.

«(Послу) сказано, что в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило „persona non grata“ пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 года», — сообщил российский МИД.

Трех сотрудников посольства России в Польше ранее признали persona non grat. В польском МИД заявили, что основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша.