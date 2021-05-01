В Стокгольме полиция разогнала митинг против карантина

Правоохранительные органы Стокгольма разогнали в субботу несанкционированную демонстрацию против ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте полиции.
«Полиция обсудила акцию с организатором и заявила, что собралось более разрешенных восьми человек, — говорится в сообщении. — После того, как диалог не увенчался успехом, полиция решила распустить демонстрацию».
Всего на акцию на площади Норра Банторгет в центральной части города пришли несколько сотен человек. Организаторы демонстрации считают, что ограничения, введенные для снижения распространения инфекции, ограничивают свободу личности и нарушают права граждан.
Предыдущие крупные акции протеста против ограничений в связи с пандемией прошли в Стокгольме 6 и 20 марта. На первой из них пострадали шесть человек.
Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швеции достигло 973 604, умерли от осложнений инфекции 14 048 человека. В стране жителям было рекомендовано не пользоваться, если это возможно, общественным транспортом, а также избегать без необходимости посещения торговых центров, музеев, библиотек, бассейнов и тренажерных залов. Правительство ввело ограничения на число покупателей в магазинах, посетителей торговых центров и спортзалов, требование носить защитные маски в транспорте в часы пик, продажа алкоголя запрещена после 20:00.
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