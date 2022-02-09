В Швеции сняли почти все ограничения по сдерживанию COVID-19

Власти Швеции отменили вакцинные паспорта, ограничения на собрания людей в общественных местах и сокращенные рабочие часы в барах и кафе, передает в среду агентство Associated Press (AP).
Однако, остались три рекомендации: лица 12 лет и старше должны вакцинироваться против COVID-19, те, у кого есть симптомы коронавируса, должны оставаться дома, а невакцинированные взрослые должны избегать толп людей и крупных мероприятий в закрытых помещениях.
Кроме того, в Швеции приостановили тестирование на COVID-19 даже среди тех, у кого есть симптомы заболевания, отмечает AP.
Начиная со среды, лишь медицинские работники, работники социальной сферы и наиболее уязвимые лица будут иметь право на бесплатное ПЦР-тестирование, если у них замечены симптомы заболевания, передает AP.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Швеции за время пандемии диагностировали более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались свыше 16,2 тыс. инфицированных.
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