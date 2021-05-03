За сутки в Украине обнаружили менее 3 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 2 мая, подтвердили 2758 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
В частности, заболели 116 детей и 23 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 1591 человек; летальных исходов — 154; выздоровело — 5 550 человек;
Всего осуществили 16023 тестирований на коронавирус.
Днем ранее, 2 мая было зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования COVID-19, 1 мая сообщалось о 8 549 новых инфицированых коронавирусом, 30 апреля зафиксировано 10 072 новых случая инфицирования COVID-19.
За все время пандемии в Украине заболело 2 085 938 человек, выздоровели — 1 681 815 человек, и 44 750 человек умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.
За сутки 2 мая 2021 года в Украине привито 177 человек, 755 103 человека привито с начала прививочной кампании.
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