Китай создал производительную основу интернета технологий FITI

Китай начал запускать высокопроизводительную основу своей будущей инфраструктуры интернета технологий (FITI). Об этом отмечается в сообщении Информационного агентства Синьхуа.

«Эта инфраструктура обеспечит передовую и открытую тестовую среду для исследований и проектирования будущей интернет-системы», — подчеркивается в информации.

«FITI был построен 40 китайскими университетами на основе технологии интернет-протокола версии 6 (IPv6)», — сказал профессор кафедры компьютерных наук и технологий Университета Цинхуа У Цзяньпин.

Основные узлы высокопроизводительной магистрали распределены между 40 университетами в 35 городах страны.

«FITI стремится предоставить пользователям услуги тестирования на физическом уровне, уровне каналов передачи данных, сетевого уровня, уровня передачи данных и прикладного уровня», — утверждают авторы данного проекта.

По их мнению максимальная пропускная способность между основными узлами магистральной сети FITI составляет 200 Гбит/с. При этом, FITI легко подключается к глобальным сетям протоколов IPv4 и IPv6.

По состоянию на апрель этого года Китай имеет самое большое в мире количество IPv6-адресов. IPv6 — это протокол связи, который обеспечивает систему идентификации и определения местоположения компьютеров в сетях и направляет трафик через Интернет.