Украина и Франция подпишут четыре межправительственных соглашения на €1,3 млрд

В ходе визита министра экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэра в Киев в четверг будут подписаны четыре стратегических межправительственных соглашения на общую сумму €1,3 млрд.

«Действительно, во время моего визита Франция подпишет с Украиной четыре стратегических межправительственных соглашения на общую сумму 1,3 миллиарда евро. Это очень значительно! И хочу подчеркнуть один ключевой момент: эти проекты будут способствовать улучшению условий жизни украинцев. Речь идет о питьевой воде, мобильности, безопасности и гражданской защите», — сказал Ле Мэр в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что счастлив приехать в Киев, встретиться с украинскими властями и иметь возможность укрепить экономические связи между двумя странами.

«Францию и Украину объединяет много общего: мы обе индустриальные страны, мы — страны с важной частью сельского хозяйства, мы — европейские страны, полностью настроенные укрепить место Европы на международной арене», — указал министр.

Ле Мэр также сообщил, что в 2020 году общий объем торговли между Францией и Украиной достиг 1,6 миллиарда евро.

«Наши экономические отношения очень динамичны, и мы на правильном пути. Я хочу назвать вам одну единственную цифру: в 2020 году общий объем торговли между Францией и Украиной достиг 1,6 миллиарда евро — очень важная сумма, которая остается устойчивой, несмотря на кризис Covid-19. Теперь мы хотим укрепить и ускорить экономическое сотрудничество между нашими двумя странами. Это цель моего визита в Киев», — отметил он.