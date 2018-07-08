Вашингтон добивается экономического раскола межу Парижем и Берлином, - глава Минфина Франции

Соединенные Штаты намерены с помощью тех шагов, которые они принимают в коммерческой сфере, добиваться раскола между Парижем и Берлином по вопросам международной торговли. Такое мнение выразил в воскресенье министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, выступая в городе Экс-ан-Прованс (юг страны) на коллоквиуме «Преобразование мира».
Как сообщает ТАСС, частичные высказывания министра приводятся на его странице в Twitter, а также в сообщении агентства AFP из Экс-ан-Прованса.
«Совершенно очевидно, что коммерческая война уже началась Нам, европейцам, как никогда теперь необходимо выступать единым фронтом и защищать свои интересы Потому что США преследуют цель добиться раскола среди европейцев. Они хотят, чтобы между Францией и Германией возникли разногласия по коммерческим проблемам», — приводит слова минэкономики Франции агентство AFP.
В конце марта США ввели пошлины на импорт стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. При этом Дональд Трамп выступил и с угрозами ввести 20% пошлины на автомашины, ввозимые из стран Евросоюза. Канцлер Германии Ангела Меркель в одностороннем порядке заявила в четверг, что она «готова» обсудить с США вопрос о пошлинах на автомобили. Тем самым она, по сути, указала на возможность проведения ее страной обсуждений с США возникшей коммерческой проблемы в обход Европейской комиссии.
«Если в ближайшее время будет введено увеличение пошлин на продукцию других секторов экономики, наша реакция на это должна быть единой и сильной, с тем, чтобы продемонстрировать, что Европа также располагает суверенной экономической мощью», — подчеркнул в этой связи Ле Мэр, сообщает AFP. «Если нас атакуют, мы отреагируем на это коллективно и самым решительным образом», — предупредил он.
«Мы не можем смириться с тем, что между союзниками, между американским народом и народом Европы объявлена коммерческая война», — добавил он. Ле Мэр также выразил уверенность, разместив эту цитату в Twitter, что «в ближайшие месяцы на общеевропейском уровне удастся добиться справедливого налогообложения фирм-гигантов интернета».
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