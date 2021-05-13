В Академии наук посчитали реальное количество умерших от COVID в Украине

Национальная академия наук Украины представила данные о примерной смертности от коронавируса в стране. Так, по ее данным, число летальных случаев от COVID-19 варьируются от 90 до 110 тысяч.
Об этом сообщает пресс-служба НАН.
Ученые отмечают, что такие данные взяты исходя из обновленных данных о смертности от COVID от Министерства юстиции Украины.
«Если предположить, что коэффициент недооценки постепенно снижался по мере перехода первой волны эпидемии во вторую, можно получить примерный диапазон смертности, связанный с пандемией (речь идет об учтенной смертности от коронавируса, неучтенной смертности и смертности, связанной с ограниченностью доступа к больницам), в 90-110 тысяч на сегодня. Эта оценка, вероятно, будет корректироваться в свете полных демографических данных», — отметили в НАН.
Отметим, также в НАН отмечали, что реальная летальность от коронавируса в Украине в 2020 году была почти втрое больше, чем те данные, которые обнародовало в статистике Министерство здравоохранения.
Напомним, по состоянию на 13 мая, по данным Минздрава, в Украине зафиксировали 47 333 летальных случая с начала пандемии.
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