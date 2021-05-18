Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей мира

Американский бизнесмен, основатель и исполнительный директор Tesla Илон Маск потерял второе место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg billionaires index.
18 мая агентство сообщило о сокращении состояния Маска на $3,16 млрд до $160,6 млрд на фоне падения акций Tesla. На вторую строчку поднялась семья французского миллиардера Бернара Арно, которому принадлежит LVMH, в том числе бренды Louis Vuitton и Sephora. Его состояние Bloomberg оценивает в $161,2 млрд.
В то же время Forbes по-прежнему считает Маска вторым богатейшим человеком планеты после основателя Amazon Джеффа Безоса. По версии журнала, его состояние составляет $151 млрд, а состояние Бернара Арно и его семьи — $150 млрд.
С начала 2021 года основатель Tesla дважды обгонял Безоса и занимал первую строчку в рейтинге самых состоятельных людей мира. Однако события последних двух недель значительно сократили его состояние.
9 мая бизнесмен выступил в роли ведущего шоу Saturday Night Live на телеканале NBC, в эфире которого признался в синдроме Аспергера, высмеял свои бизнес-планы и идеи, а также назвал неоднократно упоминаемую им криптовалюту Dogecoin мошенничеством.
После этого Маск сообщил, что Tesla приостанавливает прием биткоина в качестве платы за электрокары, а также не будет совершать операции со своими криптоактивами. Миллиардер объяснил это беспокойством по поводу того, что для майнинга биткоина используются ископаемые источники энергии, что приводит к парниковым выбросам.
После этого цена биткоина на криптобиржах начала резко снижаться. На фоне заявлений Маска на 15% упали и акции Tesla. В результате этих событий бизнесмен, которому принадлежит 21% в основанной им компании, менее чем за неделю потерял около $20 млрд.
Позже Маск не исключил, что Tesla может избавиться от имеющихся у нее криптоактивов, которые ранее оценивались в $1,5 млрд. За этими заявлениями последовало новое обрушение цен на криптовалюту — впервые за три месяца цена биткоина опустилась ниже $45 тыс.
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