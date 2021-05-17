«Слуга народа» утвердила кандидатуры на должности трех министров

Депутатская фракция «Слуга народа» утвердила кандидатуру Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины, Алексея Любченко — на должность министра экономики — первого вице-премьер-министра, а Виктора Ляшко — на должность министра здравоохранения.
Об этом сообщил председатель фракции Давид Арахамия.
«Фракция была посвящена, прежде всего, кадровым вопросам... Вопросы были о смене трёх министров: на должность министра инфраструктуры вместо господина Криклия была поддержана кандидатура господина Кубракова, вместо министра экономики господина Петрашко — кандидатура господина Любченко. Уточнение: господин Любченко предлагается на должность министра экономики — первого вице-премьера... И вместо господина Степанова — господин Ляшко», — заявил он журналистам.
Напомним, что в Верховную Раду 14 мая поступило представление об отставке министраздравоохранения Максима Степанова.
По данным СМИ, Степанов 14 мая был в Офисе президента. Там Зеленский предложил ему написать заявление об отставке по собственному желанию. Степанов взял время на подумать, однако пока он думал, премьер подписал представление на его увольнение.
Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 18 мая для рассмотрения заявлений об отставке трех членов Кабинета министров.
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