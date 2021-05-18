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Байден вместе с женой за год заработали более $607 тысяч

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Байден вместе с женой за год заработали более $607 тысяч

Президентская семья Джо и Джилл Байден подала совместную декларацию 2020 года, согласно которой они заработали вместе чуть более $607 тыс., из которых более $186,5 тыс. уплатили в качестве налогов, а еще более $30 тыс. отдали на благотворительность.

Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном в понедельник на сайте Белого дома.

«Президент и Первая леди подали налоговую декларацию совместно и сообщили о скорректированном федеральном валовом доходе, который облагается налогами, в сумме 607 336 долларов США», — говорится в сообщении.

При этом информируется, что первая семья США оплатила $157,4 тысячи налога на прибыль, а их эффективная налоговая ставка в 2020 году составляла 25,9%. Президент и первая леди также сообщили, что пожертвовали 30 700 долларов (5,1%) на благотворительность — в десять различных благотворительных организаций.

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Кроме того, президентская семья заплатила 28 700 долларов налога в штате Делавэр, где они жили до переезда в Белый дом. Первая леди также обнародовала декларацию о прибыли в штате Вирджиния и сообщила об уплате налога на прибыль в штате Вирджиния в размере 443 доллара.

Напомним, президенты США традицию обнародуют информацию о своих доходах и уплате налогов, чтобы обеспечить прозрачность действий государственного руководства. Исключение составлял предыдущий президент США.

Джо Байден, Джилл Байден
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