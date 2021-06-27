Байден не поедет в Японию на Олимпиаду

Президент США Джо Байден не планирует совершать поездку в Японию по случаю начала летних Олимпийских игр в Токио. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

По ее информации, вместо американского президента в Японию может отправиться его супруга Джилл Байден, которая должна принять участие в церемонии открытия Игр и провести встречу с японским премьер-министром Ёсихидэ Сугой. Посредством визита в страну первой леди США американские власти намерены продемонстрировать важность Токио для Вашингтона, подчеркивает газета.

В последний раз жена американского президента посещала Олимпийские игры в 2012 году, когда на церемонии открытия соревнований в Лондоне присутствовала тогдашняя первая леди США Мишель Обама.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.