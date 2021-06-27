Байден не поедет в Японию на Олимпиаду

Президент США Джо Байден не планирует совершать поездку в Японию по случаю начала летних Олимпийских игр в Токио. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.
По ее информации, вместо американского президента в Японию может отправиться его супруга Джилл Байден, которая должна принять участие в церемонии открытия Игр и провести встречу с японским премьер-министром Ёсихидэ Сугой. Посредством визита в страну первой леди США американские власти намерены продемонстрировать важность Токио для Вашингтона, подчеркивает газета.
В последний раз жена американского президента посещала Олимпийские игры в 2012 году, когда на церемонии открытия соревнований в Лондоне присутствовала тогдашняя первая леди США Мишель Обама.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016