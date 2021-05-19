Премьер внес в Раду представление о назначении Ляшко министром здравоохранения

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения, сообщила член комитета парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина (фракция «Голос»).
«Только что поступило представление премьер-министра Украины относительно назначения министра здравоохранения Украины. Виктор Ляшко, без сюрпризов», — написала она в социальной сети Facebook.
Стефанишина добавила, что в среду данное представление рассмотрит комитет по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования.
Как сообщалось, 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Украины Максима Степанова.
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