Премьер внес в Раду представление о назначении Ляшко министром здравоохранения

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения, сообщила член комитета парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина (фракция «Голос»).

«Только что поступило представление премьер-министра Украины относительно назначения министра здравоохранения Украины. Виктор Ляшко, без сюрпризов», — написала она в социальной сети Facebook.

Стефанишина добавила, что в среду данное представление рассмотрит комитет по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования.

Как сообщалось, 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Украины Максима Степанова.