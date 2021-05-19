Менее половины украинцев аккуратно и в полном объеме оплачивают коммунальные счета

18% жителей Украины оплачивали коммунальные счета в отопительном сезоне 2020/21 гг. в неполном объеме, о чем свидетельствуют данные социологического опроса компании Research & Branding Group с 23 по 30 апреля 2021 года.
Согласно результатам исследования, в завершившемся в апреле отопительном сезоне своевременно и в полном объеме коммунальные услуги оплачивали 42% украинцев, 37% — оплачивали счета в полном объеме, но с задержкой. Практически каждый пятый житель Украины оплачивал коммунальные счета в отопительном сезоне 2020/21 гг. либо в неполном объеме (18%), либо не оплачивал их вообще (3%).
Как показывают данные соцопроса, подавляющее большинство украинцев (94%) считает завышенными действующие тарифы на э/э, газ и отопление. Противоположной точки зрения придерживается лишь 4% жителей страны, 2% не определились.
Несвоевременная или неполная оплата коммунальных услуг в значительной мере обусловлена тем, что семейные бюджеты украинцев включают, как правило, и другие, не менее важные, статьи расходов.
По данным опроса, расходы украинцев на оплату коммунальных услуг в отопительный сезон 2020/21 гг. в среднем составили 42% совокупного ежемесячного дохода домохозяйств.
Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Опрошено 1 804 респондента в возрасте от 18 лет и старше.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016