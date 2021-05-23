Украина заняла 5 место «Евровидении»

В финале песенного конкурса «Евровидение» в Роттердаме победила группа Måneskin, представляющая Италию, с результатом в 524 голоса.
Украинская группа «Go_А» с песней «Shum» заняла 5 место с результатом в 364 голоса.
В первую тройку по итогам голосования также вошли представитель Франции Барбара Прави с песней «Voilà», которая набрала 499 голосов, и представитель Швейцарии Gjon’s Tears с песней «Tout l’Univers», который набрал 432 балла.
«Евровидение» в этом году проходило с 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на «Евровидении» в 2019 году, однако в 2020 году конкурс был отменен в связи с пандемией коронавируса.
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