Участие в Евровидении-2021 подтвердила 41 страна

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2021» объявили список из 41-страны, которая примет в нем участие.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте конкурса.

«Мы благодарны 41 телерадиовещательной компании, которые будут участвовать, за то, что они помогли нам вернуть „Евровидение“ в 2021 году», — отметил исполнительный директор конкурса «Евровидение-2021» Мартин Остердаль.

Также он отметил, что состав стран, которые примут участие в песенном конкурсе, «такой же», каким должен был быть в 2020 году.

Сейчас, по словам Остердаля, организаторы работают над сценариями проведения конкурса.

Напомним, в 2020 году «Евровидение» отменили из-за пандемии COVID-19.

В конце сентября этого года организаторы песенного конкурса представили четыре варианта его проведения в 2021 году. В оргкомитете уточнили, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире.

Первый сценарий развития событий — традиционный: конкурс пройдет в концертном зале Ahoy в Роттердаме с «живыми» выступлениями исполнителей и в присутствии зрителей. Участники конкурса также смогут участвовать в других мероприятиях в Роттердаме.

Согласно второму сценарию, между артистами и зрителями будет введена дистанция в 1,5 м, а делегации — сокращены.

Третий вариант, кроме социального дистанцирования, предусматривает ограниченное количество музыкантов, которые будут выступать. Кроме того, конкурсанты смогут выступить отдаленно из своих стран.

Согласно четвертому сценарию, предполагается проведение конкурса при отсутствии зрителей в зале и без организации мероприятий в Роттердаме. Участники выступят отдаленно из своих стран, а их выступления покажут в едином телешоу с арены Ahoy.

Окончательное решение о том, по какому же сценарию пройдет Евровидение, будет принято в начале 2021 года.