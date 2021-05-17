Беларусь не покажет «Евровидение-2021» из-за недопуска ее участника

Белтелерадиокомпания не будет транслировать «Евровидение» в Беларуси в этом году из-за недопуска представителей страны к участию в конкурсе. Об этом сообщили в пресс-службе государственного медиахолдинга.
«Мы не участвуем в конкурсе, и речи о трансляции не могло идти в принципе... Мы ни при каких условиях не планировали показывать „Евровидение“ в этом году», — заявили в пресс-службе компании.
В компании добавили, что отказ в допуске к конкурсу связан с политическими мотивами организаторов. «В конкурсе в разные годы принимали участие откровенно политические песни, и на это закрывали глаза», — пояснили там.
Как утверждают в Белтелерадиокомпании, белорусская сторона при этом не понесет значимых финансовых потерь, поскольку «Евровидение» — дорогой проект для компании, а заявления оппозиции о якобы прекрасной возможности заработать деньги за счет трансляции конкурса являются ложными.
Изначально Беларусь собиралась отправить на «Евровидение» группу «Галасы ЗМеста» с песней «Я научу тебя», которая содержит метафорические аллюзии на прошедшие в стране протесты. Так, в песне есть следующие строки: «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя ходить по струночке. Поспи за плугом — ночь в разгаре. Еще далеко до звезды. Пусть пашут лошади в угаре — а ты не порти борозды».
11 марта Европейский вещательный союз отказался допустить эту композицию и предложил изменить слова либо заменить ее на другую. После отказа ЕВС группа «Галасы ЗМеста» предложила новую песню. Однако организаторы вновь посчитали ее неподходящей для конкурса.
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