В США по две дозы вакцины уже получили 129 млн человек

В Соединенных Штатах в ходе кампании иммунизации населения от COVID-19 по состоянию на утро минувшей субботы полностью вакцинировано 129 млн 6 тыс. 463 человека, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.

По меньшей мере одна доза вакцины введена 162 млн 470 тыс. 794 жителям, отмечается в сообщениях.

Всего на субботу в стране распределено 357 млн 250 тыс. 375 доз вакцин, следует из данных центров.

В США для прививок от коронавируса используются вакцины Moderna и Pfizer, для иммунизации которыми необходимо введение двух доз, а также одноразовый препарат Johnson & Johnson.