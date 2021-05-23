АЗС обязали держать цены на бензин ниже 30 грн

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 21 мая предоставила НАК «Нафтогаз Украины».
Об этом сообщается на сайте Минэкономики.
Расчетные цены снижены для бензина 25,22 гривен до 24,84 гривен за литр. Для дизельного топлива цены остались на уровне 20,89 гривен за литр.
Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривен за литр, дизельного топлива — 27,89 гривен за литр.
Напомним, Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.
Согласно постановлению, НАК «Нафтогаз Украины» подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.
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