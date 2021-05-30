Вакцины от COVID показали разную эффективность для женщин и мужчин

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, по состоянию на конец апреля среди 101 млн полностью привитых от коронавируса американцев COVID-19 диагностировали у 10 262 человек (0,01%). Большинство таких случаев (68%) зафиксировали у женщин.

Эти данные, как отмечает Business Insider, не противоречат результатам клинических испытаний вакцин, которые свидетельствуют, что препараты менее эффективны для женщин. Например, эффективность вакцины Pfizer cоставила 96,4% для мужчин и 93,7% для женщин, Moderna — 95,4% для мужчин и 93,1% для женщин. Прививка препаратом от Johnson & Johnson снизила вероятность тяжелого течения COVID-19 на 68,8% у мужчин и на 63,4% у женщин.

Как заявила изданию сотрудница университета Джонса Хопкинса Сабра Кляйн, эти результаты «немного озадачивают». По ее словам, обычно у женщин более сильный иммунный ответ на вакцины, чем у мужчин. Ученые считают, что это связано с более высоким уровнем эстрогена, который стимулирует иммунную систему.

Одним из возможных объяснений данных CDC, допускает Кляйн, может быть то, что на данный момент привито больше женщин, чем мужчин, и женщины чаще делают тесты на COVID-19, если у них есть симптомы болезни. Женщины также составляют большинство медицинских работников, которые регулярно проходят обследование на наличие коронавирусной инфекции. В то же время специалист указала, что точных данных, которые бы объяснили статистику ведомства, нет.

Согласно отчету CDC, в среднем людям, заболевшим после вакцинации, от 40 до 74 лет. Как отметила Кляйн, у большинства женщин менопауза наступает в период между 40 и 60 годами, и это может частично объяснить, почему эффективность вакцины была ниже в этой группе. «Мы знаем, что иммунитет у женщин снижается при постменопаузе, это связано со снижением уровня эстрогена», — заявила она.

В феврале исследование CDC показало, что женщины чаще мужчин сталкиваются с побочными эффектами после вакцинации. Эксперты проанализировали данные о вакцинации более 13,7 млн американцев, которые получили препараты Pfizer или Moderna. Они пришли к выводу, что побочные реакции в 78,8% случая возникают у женщин средних лет. Чаще всего они жаловались на головную боль (22,4%), утомляемость (16,5%) и головокружение (16,5%).