Глава Европарламента считает нужным усилить санкции против России

После введения санкций против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair ЕС должен рассмотреть дальнейшие санкционные меры и против России, заявил глава Европарламент Дэвид Мария Сассоли в интервью медиа-группы Funke.
«Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ», — заявил он.
Глава Европарламента также отметил, что у ЕС с Россией сейчас «очень напряженные» отношения
Помимо этого, Сассоли прокомментировал задержание в Беларуси экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и призвал принять дальнейшие меры для его освобождения. Он считает, что фотография Протасевича должна быть «выставлена во всех аэропортах ЕС и в Европарламенте».
Сейчас Сассоли, а также несколько других европейских чиновников и политиков находятся под российскими санкциями, им запрещен въезд на территорию России.
В апреле в Европарламенте уже предлагали усилить санкционное давление на Россию в случае эскалации ситуации на Донбассе или ухудшения здоровья оппозиционера Алексея Навального, который сейчас отбывает срок в колонии. Такое мнение высказывал председатель ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии Манфред Вебер.
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